Selin Sayek Böke'den 'çatı aday' açıklaması

Politikyol'da yer alan yazısında, "Hayır iradesini bir arada tutmanın tek yolu, önümüzdeki 2 yılı gayrimeşruluğun meşrulaştırılması karşısında kapsamlı ve çok boyutlu bir toplumsal mücadele dönemi olarak sürdürmek ve 2019’u yeniden parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak ikinci bir referanduma dönüştürmektir" diyen Böke, "2019 seçimi; yükselen toplumsal muhalefet nedeniyle meşruiyet krizi iyice derinleşmiş otoriter bir tek adam rejimiyle, herkesin farklılıklarını demokratik biçimde ortaya koyabileceği Anayasal demokrasi arasında bir referanduma dönüştürülmelidir." ifadelerini kullandı.

"GAYRİMEŞRU SİSTEMİN MEŞRULAŞTIRILMASINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ"

Böke, çatı aday tartışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla bırakın “çatı adayı”, yüzde 50’yi birarada tutacağı varsayımıyla “ideolojik renkleri” silikleştirilmiş, “Türkiye hayali” budanmış “çatı siyaset” arayışları dahi siyaseten hatalıdır. “Artık yeni sistem geldi, ona göre bir siyaset tanımlayalım” diyerek gayrimeşru sistemin meşrulaştırılmasından bir an önce vazgeçilmeli. Aksine hukuki ve meşru yollarla, toplumsal muhalefeti örgütleyerek, mevcut gayrimeşru rejimin meşruiyetine dair sorgulamalar yoğunlaşarak devam ettirilmeli; yüzde 50’nin demokrasi, parlamenter sistem, normalleşmiş siyaset konusundaki beklentisi ve talebi diri tutulmalıdır."