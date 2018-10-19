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Selin Şekerci ile Caner Cindoruk ayrıldı

Caner Cindoruk, sevgilisi Selin Şekerci'yi galada yalnız bıraktı.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 10:36..
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Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşıyordu. İlk kez temmuz ayında birlike gittiklerini AVM'de görüntülenen ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan ettiler. Selin Şekerci, 9 Ağustos'ta sevgilisiyle tatilde çekildiği fotoğrafı da sayfasında yayınlamıştı.

Selin Şekerci ve Caner Cindoruk Çifti

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk ayrıldı

AŞK BİTTİ

19 Ağustos'ta ise bu kareyi “George Clooney Bey ne yapıyorsunuz?” notuyla paylaştı. Çok geçmeden Caner Cindoruk da sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram'a koydu.

Önceki akşam Selin Şekerci'nin başrolü üstlendiği 'Sevgili Komşum'un galası yapıldı. Gecede Caner Cindoruk yoktu. İkilinin ayrıldığı iddia edildi. Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırmaları iddiaları güçlendirdi. İki oyuncu birbirlerini takip etmeye devam ediyor!

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk ayrıldı

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