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Sellerle boğuşan Kuzey Kore, uluslararası yardım istedi

Birleşmiş Milletler, şiddetli yağışlar ve selden etkilenen Kuzey Kore'nin uluslararası yardım talebinde bulunduğunu bildirdi.

AA | 14.09.2018 - 23:53..
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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin güney ve kuzey Hwanghae bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişininin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti.

BİNLERCE EV VE TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ

Binlerce evin ve tarımsal alanın zarar gördüğünü vurgulayan Haq, selden etkilenen bölgelerde gıda, su, hijyen ve tıbbi gereksinimlerin bulunduğunu ve Kuzey Kore'nin, BM'den uluslararası yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

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