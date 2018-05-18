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Selman öldü iddialarına Suudilerden cevap

Gece saatlerinde İran basını tarafından ortaya atılan "Suudi veliaht prensi Selman öldü" haberi, Suudi Arabistan tarafından dolaylı olarak yalanlandı. Selman'ın ofisinden bir fotoğraf paylaşıldı.

AA | 18.05.2018 - 10:26..
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Selman öldü iddialarına Suudilerden cevap

İran basını Suudilerin örnek olarak gösterdiği Prens Muhammed bin Salman'ın öldüğünü yazmıştı. Arap istihbaratına dayandırılan haberde Suudi Prens'in geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve sonrasında drone alarmı olarak açıklanan darbe girişiminde yaralanarak öldüğünü yazdı.

Bu iddia Suudiler tarafından dolaylı yollarla yalanlandı.

SELMAN'IN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Selman öldü iddialarına Suudilerden cevap

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

FOTOĞRAF ESKİ İDDİALARI

Veliaht Prens'in ofisinden yayınlanan fotoğrafta her ne kadar ölüm iddialarına ilişikin bir açıklama yapılmasa da, yayınlanan fotoğraf ile Selman'ın hayatta ve hala güçlü olduğu mesajı verilmeye çalışılıyor.

Selman'ın ofisi bu mesajı vermeye çalışırken, sosyal medyada yer alan bazı iddialarda da fotoğrafın eski olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin liderleri, birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire'de bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden de görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Asakir de görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Görüşmede Katar konusunun ele alınıp alınmadığı konusunda henüz bir bilgi yok ancak genelde söz konusu ülkelerin ikili görüşmelerinde Körfez kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için ara buluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

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