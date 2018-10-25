Selman'dan tatsız espri

Suudi Veliaht Prensi Muhammet bin Selman Cemal Kaşıkçı olayından sonra tüm eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kaşıkçı meselesinden önce Lübnan Başbakanı Hariri'nin kaçırılmasıyla suçlanan Selman, Riyad'daki yatırım yine eleştirileri üzerine çekecek bir olaya imza attı.

"HARİRİ İKİ GÜN DAHA BURADA"

Kaşıkçı cinayetinde emri veren kişi olarak bilinen Muhammed bin Selman "Çöldeki Davos" forumdaki tartışma paneline yanında Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile çıktı.





Veliaht Prens "Başbakan Saad iki gün Suudi kraliyetinde kalıyor. Umarım kaçırılıp alıkonulduğu söylentilerini yaymazsınız" esprisini yaparken gülerek kendisine eşlik eden Hariri de "Tüm özgürlüğümle" sözleriyle tasdik etti.

Selman'dan tatsız kaçırılma espirisi VİDEO

Salonda bulunanlar da Bin Selman ile Hariri arasındaki şakalaşmayı kahkahalar ve alkışlarla karşıladı.