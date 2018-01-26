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Selvi: Cumhurbaşkanı'nın kamuflaj giymesi bir mesajdır

Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nı askeri kamuflaj giyerek harekat merkezinden takip etmesini, "dışarıya bir mesaj" olarak yorumladı.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 03:43..
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Selvi: Cumhurbaşkanı'nın kamuflaj giymesi bir mesajdır

CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat merkezine gitmesini yorumlayan Abdülkadir Selvi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın harekat merkezine gitmesi, Mehmetçik'e, millete, içeriye ve dışarıya mesajdır" dedi.

Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ın harekat merkezine gitmesi herkese mesajdır VİDEO

"GEREKİRSE HEPİMİZ BU KAMUFLAJI GİYERİZ MESAJIDIR"

Abdülkadir Selvi, "Bu mesajın sadece askerlere ve kamuoyuna olmadığını aynı zamanda dışarıya da bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Zaten Külliye'de harekat merkezi var ama sınıra gidip askeri kamuflaj giymesi, gerekirse bu kamuflajı hepimiz giyeriz mesajıdır" şeklinde konuştu.

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