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Şemdinli'de 4 teröristin teslim olma görüntüsü

TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin görüntülerini yayınladı.

12.06.2017 - 13:11
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 11 Haziran 2017 tarihinde Hakkâri’de yaşanan olay ile ilgili şu bilgiler verildi:

"34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçan iki erkek terörist Şemdinli kırsalında, iki bayan terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkiinde olmak üzere toplam dört bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olmuşlardır. Devletin şefkatli kollarına sığınan teröristlere, yiyecek ve içecek verilmiş, ilk sorgularının ardından kolluk güçlerine teslim edilmiştir."

DRONE'LU TAKİP

Dün kaydedilen görüntülerde, teröristlerin her hareketinin drone tarafından saniye saniye takip edildiği görülüyor.

İşte o anlar;

Şemdinli'de 4 teröristin teslim olma görüntüsü VİDEO

Şemdinli'de 4 teröristin teslim olma görüntüsü

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