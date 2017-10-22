Şemdinli'de 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi'nin Çatalca, Güvenli, Soğuksu , Durak, Akbal ve Erdemli köylerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Yasağın 24 saat süreceği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde 22 Ekim 2017 günü saat: 05.00’dan 23 Ekim 2017 günü saat: 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."