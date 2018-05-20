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Şemdinli'deki operasyonda ele geçirilenler

Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında bugün sabahın erken saatlerinde 2 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada sağ ele geçirilen teröristin yer göstermesiyle çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

DHA | 20.05.2018 - 15:43..
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Çatalca köyünde gerçekleştirilen operasyonda sağ yakalanan terörist, silah ve mühimmatlarla ilgili yer gösterdi.

"TERÖRE GEÇİT YOK"

Hakkari Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"20.05.2018 günü saat 03.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca köyü bölgesinde icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu Yufkalı köyü Nizar Tepe mevkiinde tespit edilen 1 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet anti-tank roket başlığı, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait dürbün, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait şarjör, 85 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 1 adet tüp, 1.000 metre kablo, 1 adet şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Şemdinli'deki operasyonda ele geçirilenler



Şemdinli'deki operasyonda ele geçirilenler

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