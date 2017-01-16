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13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

Kütahya'da 28 Ekim 2010 tarihinde gölet kenarında iple boğularak öldürülen zihinsel engelli Semi Kayalı'nın katil zanlıları yakalandı.

16.01.2017 - 21:30
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13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

Semi Kayalı'nın, S.K.'nın K.Ç.'ye gölet kenarında cinsel istismarda bulunduğunu görmesi nedeniyle öldürüldüğü belirtildi. 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CESEDİ GÖLET KENARINDA BULUNMUŞTU

Olay Kütahya'nın merkeze Kıranşeyh Köyü'nde 28 Ekim 2010 tarihinde meydana geldi. Zihinsel engelli olan ve Kıranşehir İlköğretim Okulu 8'inci sınıfta kaynaştırma eğitimi kapsamında okuyan Semi Kayalı'nın cesedi gölet kenarında bulundu. Yapılan otopside Kayalı'nın iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.

13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

2 KİŞİNİN SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

Jandarma ekipleri olayın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı. Biri kadın olan 2 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar, suçsuz oldukları anlaşılınca yargılandıkları Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, faili meçhul kalan olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı. Jandarmalar olay tarihinde çelişkili ifadeler verdiğini belirlediği 22 yaşındaki K.Ç.'yi bir kez daha gözaltına aldı.

SEMİ'NİN CİNSEL İSTİSMARI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

K.Ç. suçunu itiraf ederek olay günü köy ilköğretim okulunda yardımcı hizmetli olarak görev yapan S.K.'nın kendisine gölet kenarında cinsel istismarda bulunduğunu, bunu da Semi Kayalı'nın gördüğünü anlattı.

K.Ç. daha sonra S.K. ile birlikte Semi Kayalı'yı öldürdüklerini itiraf etti. Jandarmalar S.K.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

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