Sen ne kadarını yapabilirsin: Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe

Paola Peretti, kendi yaşam hikayesinden esinlenerek yazıyor bu hikayeyi. Küçük bir kızın görme yetisini kaybetmesi ve sonrasında gelişen hayatı ile ilgili bu romanı, Peretti her yaştan okura hitap ediyor…

(Paola Peretti)

KİRAZ AĞACI İLE ARAMIZDAKİ MESAFE

Mafalda, 9 yaşında bir kız çocuğudur ve gelecek 6 ay içinde görme yetisini tamamen kaybedecektir. Karanlık geleceğinde yolunu nasıl bulacağının düşüncesinde kalan Mafalda, ailesinin ve arkadaşlarının yardımıyla kendisi için önemli şeyleri keşfetmenin peşine düşer. Evet, göremeyeceğinin farkındadır; ama bu yapabileceklerinin listesini çıkarmaya engel değildir.

Mafalda, yaşam şekliyle ilham verecek bir cesaret ve kararlılık hikayesi yazacaktır. Çünkü her şey aslında hayallerinin tam karşılığı olarak karşısında durmaktadır. Hepimizde olduğu gibi. Bu hikaye, bize göremediklerimizi gösterecek…

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe

Paola Peretti

Çev.: Esma Fethiye Güçlü

Genç Timaş Yay.

S.: 208

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Damla Karakuş

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