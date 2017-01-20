Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

Senegal ordu sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne (ECOWAS) ait ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini belirtti.

Askeri hareketliliğin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan ECOWAS destek kararından sonra başladığı kaydedildi.

ORDU SORUNSUZ GİRDİ

Adının açıklamasını istemeyen bir ECOWAS yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Senegal sınırını geçerek Gambiya'daki Farafenni kentine sorunsuz bir şekilde girdiğini açıklamıştı.

Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnç göstermediğini kaydeden yetkili, "Farafenni'deki yerel güvenlik güçlerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geçişine izin verdiler." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptığı acil toplantıda Senegal'in Konsey'e sunduğu karar tasarısını 15 ülkenin tamamının desteğiyle kabul etti.

ECOWAS, Jammeh'in görevi devretmemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma kararı almıştı.

Gambiya'da devir teslim töreninin bugün gerçekleşmemesi üzerine Adama Barrow komşu ülke Senagal'deki Gambiya elçiliğinde devlet başkanlığı için bugün yemin etmişti.

BM DESTEK KARARI ALDI

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'da devlet başkanlığın Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne (ECOWAS) destek kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptığı acil toplantıda Senegal'in Konsey'e sunduğu karar tasarısını görüştü. Karar tasarısı 15 ülkenin tamamının desteğiyle kabul edildi.

Karar metninde, Gambiya'da devlet başkanlığının "eski başkan" Yahya Jammeh'ten demokratik yollarla seçilmiş yeni başkan Adama Barrow'a geçmesi için ECOWAS'ın faaliyetlerine, önceliğin diplomatik çözüm çabaları olması kaydıyla, destek verildiği belirtildi.

ECOWAS, Jammeh'in görevi devretmemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma kararı almıştı.

Kararın ardından müdahale için Senegal-Gambiya sınırında askeri hazırlıklar yapılmıştı.

"MEŞRU DEVLET BAŞKANI BARROW"

BMGK kararında, bölge ülkelerine de meşru devlet başkanı olan Barrow'a destek vermeleri, Gambiya'daki güvenlik güçlerine de seçilmiş başkanın talimatlarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Karar metninde Afrika Briliği ve ECOWAS'ın, meşru devlet başkanı olarak Adama Barrow'u tanıması kararının da desteklendiği ifade edildi.

Toplantıda bazı ülke temsilcileri, Barrow'un artık ülkenin meşru Devlet Başkanı olduğunu, böylece ülkede istikrarın sağlanması için Senegal ve diğer ülkelerden askeri müdahalede bulunmasını isteyebileceğini vurguladı.

BMGK Başkanı ve İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni Devlet Başkanı Barrow'un Senegal'de yemin ederek göreve başlamasını onayladıklarını ve Jammeh'ten seçim sonuçlarına saygı göstermesini istediklerini söyledi.

SENEGAL'DE YEMİN ETMİŞTİ

Gambiya'da devir teslim töreninin bugün gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Yahya Jammeh'in, buna yanaşmayarak olağanüstü hal ilan etmesi üzerine Adama Barrow komşu ülke Senagal'deki Gambiya elçiliğinde devlet başkanlığı için bugün yemin etmişti.

Aralık ayındaki seçimlerin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Görevi Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek 90 günlük olağanüstü hal ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.