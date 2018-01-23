Senegal'in 500 bin konuta ihtiyacı var

Senegal Ticaret Bakanı Alioune Sarr, Dakar'da Türkiye ve Senegal ekonomik ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SENEGAL'İN KONUT İNŞASINA İHTİYACI VAR

İki ülke arasındaki köklü diplomatik ilişkilerin son yıllarda ekonomik bağlarla daha fazla güçlendiğine işaret eden Sarr, "Türkiye'nin sağlık alanında inşa ettiği şehir hastanelerine burada da ihtiyacımız var. Türkiye yılda 500 bin konut inşa ediyor. Senegal'in 50 bin konut inşasına ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Sarr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Macky Sall arasındaki güçlü dostluk ilişkisi nedeniyle Senegal ve Türkiye arasındaki bağın son yıllarda daha da güçlendiğini vurguladı.

2015'TEN BU YANA YÜZDE 113 BÜYÜDÜ

Geçtiğimiz 18 Ocak'ta Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın ziyaretiyle Türk firmalarının Senegal'de imza attıkları büyük projeleri beraber değerlendirme imkanını bulduklarından bahseden Alioune Sarr, "Türk firmaları, son yıllarda Senegal'de havalimanı, kongre merkezi ve hal kompleksi inşası başta olmak üzere özellikle inşaat alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdi." dedi.

Sarr, "Söz konusu yatırımlar ve son iki aydır bakanlık düzeyinde Türkiye'den Senegal'e yapılan üst düzey ziyaretler gösteriyor ki Senegal ve Türkiye arasındaki bağ güçlenmeye başladı. İki ülke arasındaki ekonomik ticaret 2015'ten bu yana yüzde 113 büyüdü." açıklamasını yaptı.