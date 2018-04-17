Seneye gidersiniz: Coachella Festivali

Selen KALDIRIM / [email protected]

‘Keşke ben de gitsem’ dedirten festivalin 2018 ayağına Türkiye'den ünlü isimler resmen çıkarma yaptı. Çoğumuz Coachella Vadisi'nde düzenlenen bu festivali Instagram paylaşımlarından izlemek zorunda kaldık. Seneye gideriz, çok mu zor? Gelin hep beraber bu etkinlik bize kaça patlar birlikte hesaplayalım.

DÜNYA BU FESTİVALİ KONUŞUYOR

Coachella Festivali nisan ayında iki hafta sonuna (cuma, cumartesi ve pazar) yayılıyor. 2001’de gelenekselleşen ve 2012’den beri iki hafta sonu olarak düzenli devam eden festival son dört senedir herkesin dilinde.

Hadise’sinden Kerimcan’ına, Şeyma’sından Murat Boz’una kadar fotoğrafını beğenmediğimiz isim kalmadı. Bizim neyimiz eksik?

NİSAN AYINA BİR BİLET

Neredesiniz ne yapıyorsunuz bilemem ama madem bu kadar gitmek istiyorsunuz yakın zamanda biletinizi alın. 2019’un Nisan ayına bir Kaliforniya bileti parası biriktirmek için 12 ayınız var. Bilet sitelerini talan edin; genel olarak 2000 - 3500 dolar civarında seyreden bilet fiyatlarını sık sık takip ederek daha ucuza getirmeniz mümkün.

NEREDE KALACAĞIM

Nerede kalacaksınız; bunun oteli var, hosteli var, öğrenci yurdu var. Şimdi konaklama rezervasyonu yaptırmak için de erken. Yine de eğer gitseydiniz bu hafta sonu için 2 gecelik konaklamanıza ne kadar öderdiniz bir bakalım.

FİYATLAR O KADAR DA FENA DEĞİL

Görülen o ki geceliği 37 euroya bile hotel bulma şansınız varmış. Fark ettiyseniz fiyatlar çok da can yakıcı değil. Türk Lirası’na çevirecek olursak, iki gecelik hotel konaklamanız geceliği 50 eurodan hesaplarsak 250’den toplamda 500 tl. Euronun uçtuğu şu dönemin geçici olduğunu düşünürsek, biz size konaklama işini 400’e kapatırız.

FESTİVAL BİLETLERİ

Coachella'da rezerve edilmiş bir oturma alanı sunulmamakla birlikte, bazı listeler standart GA yerine VIP Genel Kabul erişimine sahip olabilir. Bu sizi ilgilendiren kısım değil, siz en ucuz kategori neyse ona bakın.

ŞU ANDA EN UCUZ BİLET 1900 TL

Coachella biletlerini satın almak için düzenli olarak yapılan satışlar genellikle Ocak ayında yapılır, ancak erken dönemlerde yapılan kuş gözlemleri ve satışlar aylar önce gerçekleşebilir. Şu anda en ucuz Coachella biletleri 463 ABD doları. Yani 1900 TL.

AZALABİLİR, ARTABİLİR DE

Vivid Seats adlı sitede her zaman büyük fırsatlar oluyor. Fiyatlar talep başta olmak üzere birçok etkene göre dalgalanma gösterecek. Bu yüzden geç olmadan Coachella için ucuz biletlerinizi aldığınızdan emin olun.

ONLİNE SATIN ALMA İŞLEMİ www.vividseats.com

Satın almayı çevrimiçi yapmak için, seçtiğiniz Coachella 2018 biletlerinin yanındaki “Satın Al” bağlantısını tıklayın.

Fatura ve gönderim için gerekli bilgileri göndermek ve göndermek için geçerli bir e-posta adresi kullanarak giriş yapmanız veya bir hesap oluşturmanız istenecek.

Ödeme işlemini gerçekleştirin ve gün saymaya başlayın.

SİZ YOLUNUZU BULURSUNUZ

Indio’dan bir hotel tuttuğunuzu varsayarak nasıl gideceğinizi söylüyorum; Palm Springs Tramway, Uber, otobüs artık ne bulursanız.

Genel olarak baktığımızda Coachella Festivali’ne gönül vermiş biriyseniz minimum 5 bin TL’yi gözünüzden çıkarmanız gerekiyor. Bunlar tabii harçlık dışında. O da şanslıysanız. Şansı yaver gitmeyenler için ise 7 bin desek iyidir. Tabii bu fiyatlar seneye 10 bin mi olur, 15 bin mi bilemiyoruz. Elinizi çabuk tutun.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE ORADA

Coachella, sosyal medya hesaplarını karış karış takip ettiğiniz, hayranı olduğunuz ünlü isimlerin toplama kampı gibi adeta.

Burada Rihanna'sından Beyonce'sine kadar, Victoria'nın meleklerinden dünyaca ünlü ne kadar isim varsa görmeniz mümkün. Son yıllarda Türk sanatçıları da California'da pek bir görür olduk.

MODA YARIŞI

Festival deyince akla allı pullu kıyafetler geliyor tabii. Yalnız Coachella bu durumu biraz aşmış, adeta bir podyum yarışına dönmüş. Birbirinden ilginç kıyafet ve kostümler oldukça dikkat çekici renklerle karşımıza çıkıyor. Kimi bunu abartırken kimi de sade olmayı tercih etse de bizim ünlülerimiz de bu stil yarışından geri kalmamış anlaşılan.

DEĞER Mİ

Değer mi değmez mi orası size kalmış ama dünyaca ünlü isimlerin gün saydığı bir festival olduğu kesin. Dev sahne şovları ve sınırsız eğlence için bir hafta sonunu kim Coachella’da geçirmek istemez ki? Kredi çekecek kadar delisi bile vardır eminim. Biz sizlere olur da gitmeye kalkarsanız diye konuyu biraz toparlamak istedik, gerisi size kalmış.