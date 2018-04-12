Serdar Ortaç: Chloe Arap şeyhiyle yemek yedi

Şu an Miami'de olan Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte yemek yediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

"GRUP YEMEĞİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞ"

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor." şeklinde konuştu.