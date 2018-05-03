taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1644
EURO
4,9966
ALTIN
175,33
PETR
73,1800

Serdar Ortaç: Chloe nereye gitse haber verir

Birkaç ay Miami'de kalan Chloe, Türkiye'ye dönünce hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 07:29..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile önceki akşam İstinye Park’taydı. Masa adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen çift, soruları yanıtladı.

Serdar Ortaç: Chloe nereye gitse haber verir

Amerika’dayken eşini aldattığı haberleri çıkan Loughnan, “Böyle haberler nasıl çıkıyor anlamıyorum, Serdar’a kızıyorum. Haberi yapanları mahkemeye vermesini söyledim” dedi.

"BENİM HER ŞEYDEN HABERİM OLUR"

Eşinin yurt dışında yaptığı her şeyden haberi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Chloe bakkala gitse bana haber veriyor, her gün defalarca konuşuyoruz” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Shanina Shaik evlendi
Ünlü model, düğününde çok konuşulan şeffaf bir gelinlik tercih etti.
Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi
Alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın, makyajsız olduğu için fotoğraf vermek istemedi.
Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı
Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan'ın avukatı açıklama yaptı.
Oktay Kaynarca: Arabam çok yakışıklı
Oktay Kaynarca klasik aracıyla bebek tur attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

11
Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

40
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

61
Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

25
Murat Emir'den Sezgin Tanrıkulu'na destek

Murat Emir'den Sezgin Tanrıkulu'na destek

123
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

50
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM