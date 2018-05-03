Serdar Ortaç: Chloe nereye gitse haber verir

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile önceki akşam İstinye Park’taydı. Masa adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen çift, soruları yanıtladı.

Amerika’dayken eşini aldattığı haberleri çıkan Loughnan, “Böyle haberler nasıl çıkıyor anlamıyorum, Serdar’a kızıyorum. Haberi yapanları mahkemeye vermesini söyledim” dedi.

"BENİM HER ŞEYDEN HABERİM OLUR"

Eşinin yurt dışında yaptığı her şeyden haberi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Chloe bakkala gitse bana haber veriyor, her gün defalarca konuşuyoruz” dedi.