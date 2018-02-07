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Serdar Ortaç Chloe'den hediye istedi

Serdar Ortaç'a yaklaşan Sevgililer Günü için eşi Chloe’ye ne hediye alacağı soruldu.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 10:02..
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Serdar Ortaç Chloe'den hediye istedi

Geçen yıl Sevgililer Günü'nde eşi Chloe Loughnan'a gül aldığını söyleyen Serdar Ortaç, bu yıl hediye istediğini duyurdu.

Ortaç, “Geçen yıl gül almıştım, bir şey demedi. Yine gül alırım. Ama Chloe bana Play Station ya da Iphone X alırsa süper olur.” dedi.

"INSTAGRAM'DA GÖRÜYORUM"

Parmağındaki alyansı gösteren popçu, “Bu alyansı İstinye Park’tan 400 TL’ye almıştık. Bizim pahalı hediye tutkumuz yok. Onda da bu yüzüğün biraz daha pahalısı var.” diye konuştu. Ortaç, “Karı koca artık Instagram’dan haberleşiyoruz. Chloe bugün yemek paylaşmış.” dedi.

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