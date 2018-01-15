taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7558
EURO
4,5817
ALTIN
161,90
PETR
69,8800

Serdar Ortaç: Ebru sever beni

Uludağ'da sahneye çıkan Serdar Ortaç, Ebru Gündeş hakkında "Dostluğum bitmez artık" dedi.

İHA | 15.01.2018 - 05:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

Selfy Whitefest Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Serdar Ortaç, "Ben restorana gittim yemek yemeye ertesi gün Ebru gelmiş, bir gün sonra gitsem aynı anda orada olacaktık. Ona hemen orada Ebru Abla beni affet derdim." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç: Ebru sever beni

"ARTIK EBRU'YLA DOSTLUĞUM BİTMEZ"

"Onu görmek yeterli" diyerek sözlerine devam eden Ortaç, "Şuan herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içine bakarım, kızmaz zaten. Sever o beni, abarttılar. Biz arkadaşız, artık Ebru'yla dostluğum bitmez" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç: Ebru sever beni

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

68
PKK Afrin'den sivillere saldırdı

PKK Afrin'den sivillere saldırdı

21
İskenderun polisi silahlı grup peşinde

İskenderun polisi silahlı grup peşinde

4
Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Dilek Özçelik hayatını kaybetti

24
Filistin Trump'ın barışını reddetti

Filistin Trump'ın barışını reddetti

9
Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

12
Ergin Ataman Galatasaray'ı devirdi

Ergin Ataman Galatasaray'ı devirdi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM