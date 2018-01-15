Serdar Ortaç: Ebru sever beni

Selfy Whitefest Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Serdar Ortaç, "Ben restorana gittim yemek yemeye ertesi gün Ebru gelmiş, bir gün sonra gitsem aynı anda orada olacaktık. Ona hemen orada Ebru Abla beni affet derdim." ifadelerini kullandı.

"ARTIK EBRU'YLA DOSTLUĞUM BİTMEZ"

"Onu görmek yeterli" diyerek sözlerine devam eden Ortaç, "Şuan herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içine bakarım, kızmaz zaten. Sever o beni, abarttılar. Biz arkadaşız, artık Ebru'yla dostluğum bitmez" şeklinde konuştu.