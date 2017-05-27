taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Serdar Ortaç, Emrah Karaduman'a borcunu ödeyemedi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 19 bin lira ödeyemediği Emrah Karaduman'la mahkemelik oldu.

27.05.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. Magazin

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Emrah Karaduman'ın tanıkları dinlendi.

Serdar Ortaç, Emrah Karaduman'a borcunu ödeyemedi

"ÖDEME YAPILMADI"

Aranjörlük yaptığını belirten Enver Gönen, "Serdar Ortaç'tan Emrah Karaduman'a iş teklifi geldi. 2 haftalık iş yapıldı ve Serdar Ortaç'a e-posta yoluyla teslim edildi. Serdar Ortaç WhatsApp'tan Karaduman'a, 'Çok güzel olmuş baba, kısa zamanda ödeyeceğim' diyerek işi beğendiğine dair mesaj çekti. Parçanın aranjesi için 25 bin TL'ye anlaşılmıştı. Ancak ödeme yapılmadı" dedi.

Serdar Ortaç, Emrah Karaduman'a borcunu ödeyemedi

ORTAÇ MADDİ SIKINTIDA

Günen, Ortaç'ın maddi sıkıntıda olması nedeniyle parayı ödeyemediğini bildiğini söyledi. Mahkeme, şarkıcı Serdar Ortaç'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İlginizi Çekebilir
Perry: 30'umdan sonraki cinsel yaşamımdan keyif alıyorum
Ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu.
Mustafa Ceceli ayrılığın nedenini açıkladı
9 yıldır birlikte olduğu eşi Sinem Ceceli'den boşanan şarkıcı Mustafa Ceceli, ayrılığın nedenini açıkladı
Oyuncu İnci Türkay İngiltere'ye yerleşti
Bir çok dizi ve filmde rol alan İnci Türkay, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.
Meryem Uzerli: İlişkilerimde bazen kafa gidebiliyor
Her fırsatta iyi adam seçemediği söyleyen Meryem Uzerli, aşk acısının ölüm gibi bir his olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması

269
Ankara'da yolcu otobüsü kazası

Ankara'da yolcu otobüsü kazası

167
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

86
PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

41
Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi

Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi

116
Mustafa Ceceli ayrılığın nedenini açıkladı

Mustafa Ceceli ayrılığın nedenini açıkladı

92
Trump'ın aracı Kraliyet Sarayı'nın kapısından geçemedi

Trump'ın aracı Kraliyet Sarayı'nın kapısından geçemedi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM