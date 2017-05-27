Serdar Ortaç, Emrah Karaduman'a borcunu ödeyemedi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Emrah Karaduman'ın tanıkları dinlendi.

"ÖDEME YAPILMADI"

Aranjörlük yaptığını belirten Enver Gönen, "Serdar Ortaç'tan Emrah Karaduman'a iş teklifi geldi. 2 haftalık iş yapıldı ve Serdar Ortaç'a e-posta yoluyla teslim edildi. Serdar Ortaç WhatsApp'tan Karaduman'a, 'Çok güzel olmuş baba, kısa zamanda ödeyeceğim' diyerek işi beğendiğine dair mesaj çekti. Parçanın aranjesi için 25 bin TL'ye anlaşılmıştı. Ancak ödeme yapılmadı" dedi.

ORTAÇ MADDİ SIKINTIDA

Günen, Ortaç'ın maddi sıkıntıda olması nedeniyle parayı ödeyemediğini bildiğini söyledi. Mahkeme, şarkıcı Serdar Ortaç'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.