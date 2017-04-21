Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Akşam gazetesinden Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, referandum hakkında açıklamalarda bulundu.

MUHALEFETİN ELLE TUTULUR BİR SEBEPLERİ YOK

Ortaç, "Birlik içinde olmalıyız. Birleştirici olmalıyız. Siyasette şiir gibi, yumuşak bir dil kullanmalıyız. Hükümetimiz güçlü, çalışkan ve çok akıllı politikalar yürütüyor. Ama ne yazık ki muhalefetimiz güçlü değil. Muhalif kesimler ülkeyi yönetenlere karşı önyargı içinde. Elle tutulur bir sebepleri de yok.

ERDOĞAN'DAN İYİSİ YOK

Sosyal medyada da neden muhalif olduğunu bilmeden, hükümete karşı olanlar var. Bu çok yanlış. Sayın Cumhurbaşkanımız benim yaşadığım dönemin en güçlü ve en büyük lideridir. Erdoğan'dan iyisi yok. Ben Erdoğan'ı sevemez miyim, bunda ne yanlış var? Bunu söylemeye çekinen kesimler var. Bu kesimleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Ben hem Atatürk'ü hem de Erdoğan'ı seviyorum. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kesimlere soruyorum, bunun neresi yanlış?"

Türkiye geçen hafta sonu yapılan referandumla yeni bir sürece girdi. Halk tarafından kabul edilen bu sisteme yönelik düşünceleriniz nelerdir?

MUHALEFETLE HİÇBİR KONUDA KONUŞAMIYORSUN Kİ

"Bu sistemin eskiye göre ülkemize çok artılar getireceğini umuyorum. Cumhurbaşkanımız bu sistemi kendi için getirmedi ki. Hepimiz ölümlüyüz. Muhalefet ise bu sisteme karşı elle tutulur bir argüman sunamadı. Neden 'hayır' oyu vereceğim? Bana net şeyler söylemedi. Bu sistem geleceğimiz için neden kötü diye sorunca cevaplayamadı. Muhalefetle hiçbir konuda konuşamıyorsun ki. Sayın Cumhurbaşkanı aklı başında herkesle konuşan biri. Sanatçıların dertlerini, problemlerini dinleyen biri. Muhalefeti mi dinlemeyecek? Ama muhalefet ne yazık ki konuşmaya açık değil. Her şeye muhalefet ederek bir yere varılmaz. Ülkedeki kutuplaştırmayı devam ettiriyorlar. İzledikleri bu politakayı değiştirmesi gerekiyor. Daha yumuşak ve kucaklayıcı bir dil kullanmak ülkemizin geleceği için çok önemli."

CHP seçim sonuçlarına da itiraz ediyor. YSK'ya seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu. Bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"CHP bu seçimde gitmeseydi sonraki seçim giderdi YSK'ya. Mutlaka gitmek için bir sebep bulurlardı. 'Evet' ve 'hayır' oyları arasında 1.5 milyona yakın oy farkı var. 1.5 milyona yakın seçmenin hepsine aynı anda sandık hatası mı yapılmış da 'evet' oyu vermiş? Bu olabilir mi? Mantıklı değil. Ben de oy kullandım Sarıyer'de. Oy kullandığım yerde her şey tıkır tıkır işliyordu. Sürekli hükümetin her önerisine karşı gelerek muhalefet ederse ülkede huzur kalmaz. Bu alışkanlıklardan artık kurtulmalı muhalefetimiz. Siyasette sertleşmek yerine yumuşak bir üslup hakim olursa, hem muhalefet hem de hükümet birbirine ve bize karşı daha yumuşak bir dil kullanırsa her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

