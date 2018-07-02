Serdar Ortaç'ın eşi Chloe 26 yaşına girdi

48 yaşındaki Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın 26. yaş günü için doğum günü yemeği düzenledi. Doğum günü partisine çiftin, aileleri ve arkadaşları katıldı.

"BU ADAM BENİM HER ŞEYİM"

Yeni yaşına renkli bir partiyle ‘Merhaba’ diyen Chloe Loughnan, eşi Serdar Ortaç’a övgüler yağdırdı.

Chloe, “Dört yıldır birlikteyiz. Aşkımdan hiçbir şey eksilmedi. Bu adam benim her şeyim.” ifadelerini kullandı.

"ARTIK ZAMAN DOLDU"

Hediye yağmuruna tutulan Loughnan’a en anlamlı armağan Ortaç’tan geldi. Şarkıcı, “Chloe, ‘Hiç Türk hediyeleri vermiyorsun’ diye sitem etmişti. Ben de ona üzerinde hilal ve yıldız bulunan bir kolye aldım.” şeklinde konuştu.

Türk vatandaşı olmaya hak kazandığı öğrenilen model, “Artık zaman doldu ve engel yok.” diyerek mutluluğunu paylaştı.