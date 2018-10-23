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Serdar Ortaç’tan boşanma açıklaması

Kısa bir süre önce eşi Chloe Loughnan'nın Amerika'da geçirdiği kaza ile sarsılan şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşanma açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 10:36..
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Serdar Ortaç’tan boşanma açıklaması

Serdar Ortaç’ın Miami’de kaza yapan eşi Chloe Loughnan’ın yanına gitmemesi ayrılık dedikodularını tekrardan gündeme getirdi. Sahne çalışmaları olduğunu söyleyen Ortaç’ın açıklaması çiftin arasının açıldığını boşanma konusunun yeniden gündeme geldiği şeklinde yorumlandı.

"KONUŞULACAK ŞEYLER DEĞİL"

Çıkan haberlerin ardından Serdar Ortaç’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ortaç şunları söyledi; "Serdar Ortaç eşiyle boşanıyor’ diyorlar, öyle bir şey yok. Daha yeni kaza yaptı hanım, sağlığına kavuşması için dua ediyoruz yani konuşulacak şeyler bile değil şu an."

Serdar ortaç'ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami'de trafik kazası geçirmiş, kaburgaları, kolu ve yüzünden darbe alan Loughnan ölümden dönmüştü.

Serdar Ortaç’tan boşanma açıklaması

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