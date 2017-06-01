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Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı

Ceceli'nin satışa çıkarılan 12 milyon dolarlık evi nasıl aldığını sorgulayan Serengil "En fazla belediyelerde konsere giderdi" dedi.

01.06.2017 - 10:59
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Boşanma kararının ardından Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, oturdukları 12 milyon dolar değerindeki evi satışa çıkardı.

Duymayan Kalmasın programında Seren Serengil konu ile ilgili "Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı" sorusunu sorarak sadece belediyelerde konser veren birinin bu kadar kazancı nasıl elde ettiğini sorguladı.

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı VİDEO

Serengil şu ifadeleri kullandı;

"EN FAZLA BELEDİYELERE KONSERE GİDERDİ, HACI YA.."

"Bu adam bu paraları nasıl kazandı. Tamam büyün popçular kazanıyor ama Kanlıca'da böyle bir ev.. En fazla belediyelerde konsere giden arkadaş Mustafa Ceceli.. Hacı ya..

"SAÇINI EKTİRDİ, EV-ARABA ALDI.."

Eski evde ne kadar mutlulardı kim bilir.. Bunlar parayı kazanmadan mutlulardı. Parayı kazandı, saçını ektirdi, arabayı aldı, sosyetik kızlar falan işte bitti.. Ben inanamıyorum Ceceli'nin 12 milyon dolarlık evi olduğuna."

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı
Ceceli'nin yaşadığı eski ev

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı
Satışa çıkarılan 12 milyon dolarlık ev

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı

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