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Seren Serengil ile Yaşar İpek'ın ayrılık nedeni

Yaşadıkları kısa süreli aşkla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 08:33..
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Seren Serengil ile Yaşar İpek'ın ayrılık nedeni

Seren Serengil ve Özay Bakır ikilisi evliliğe giden ilişkilerini bir anda bitirmişti. İlişkinin bitmesinden sonra zor günler geçiren Seren Serengil'in yanında Yaşar İpek olmuştu. Yaşar İpek'le aşk yaşamaya başlayan Seren Serengil, geçen günlerde bu ilişkiyi de noktaladı.

ÖZAY'IN AİLESİYLE GÖRÜŞMESİ İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Menajer Özgür Aras'ın iddiasına göre Yaşar İpek, Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır'ın ailesiyle görüşmesinden rahatsız olduğu için ilişkiyi bitirmişti.

"ESKİ SEVGİLİMİN AİLESİYLE GÖRÜŞÜRÜM"

Seren Serengil bu iddialara yanıt verdi.  Serengil, "Ben eski sevgililerimle ve aileleriyle görüşürüm. Kimseyle düşman değilim, zor günlerinde yanlarında olurum. Özay'ın anneannesi vefat etmişti ve ben de görüşmek durumunda kaldım. Yaşar bu durumdan rahatsız oldu. Fikir anlaşmazlıkları yüzünden ayrıldık. Benim doğrularım Yaşar'a ters ve yanlış geliyor." dedi.

"ÖZGÜR KENDİ SANATÇILARININ MESAJLARINA BAKSIN"

Bu durumun Özgür Aras'ın ortaya atmasıyla ilgili ise, "Özgür ilk önce kendi sanatçılarının mesajlarına baksın, bana değil…" diyerek tepkisini gösterdi.

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