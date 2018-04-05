Seren Serengil ile Yaşar İpek'in nişan davetiyesi

İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

Seren Serengil, 29 Nisan'da gerçekleşecek nişan töreni için davetiyesini Instagram hesabından paylaştı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Avuç içine İngilizce 'Evet dedim' yazan Serengil, paylaşımına 'Çok heyecanlanıyorum. Bu da nişan davetiyemiz. (Güneş gözlükleriniz ve Stan Smith(ayakkabı modeli)'lerinizi unutmayın, topuklar çimenlere gömülmesin' notunu ekledi.