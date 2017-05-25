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Seren Serengil oğlunu reddeden Emrah'ı savundu

Ev istediği için oğlu Tayfun'a akıl hastanesinden rapor alıp mirastan reddeden Emrah'a yakın arkadaşı Seren Serengil sahip çıktı.

25.05.2017 - 19:13
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Bugün Duymayan Kalmasın programının konuğu Emrah'ın oğlu Tayfun'du. Babasıyla 5 yıldır görüşmeyen Tayfun, yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

EMRAH'A SEREN SERENGİL SAHİP ÇIKTI

Emrah'ın oğlu Tayfun, Seren Serengil tarafından günlerdir üstü kapalı olarak para peşinde koşmakla suçlanıyordu.

Seren Serengil oğlunu reddeden Emrah'ı savundu

"BABAM BEN MİRASTAN REDDETMEK İÇİN AKIL HASTANESİNE GÖTÜRDÜ"

Tayfun, Serengil'in suçlamalarına canlı yayında cevap verdi. Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Seren Serengil’in "Babana bana ev al diye tutturmuştun" demesi üzerine, "Babam istediğim evi almak için notere götürmüştü, daha sonra beni mirasından men etmek için akıl hastanesine götürdü" dedi.

Emrah'ın oğlu: Babam beni akıl hastanesine götürdü VİDEO

Emrah'ın oğlu Tayfun ve Seren Serengil karşı karşıya VİDEO

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