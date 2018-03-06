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Seren Serengil şimdi de İrem Derici'ye taktı

Seren Serengil, kendisini eleştiren İrem Derici'ye cevap verdi.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 12:51..
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İrem Derici hafta sonu Stockholm'da konser verdi. Şarkıcı, konseri sırasında kendisinden önceki şarkıcılar hakkında eleştirilerde bulundu.

Seren Serengil şimdi de İrem Derici'ye taktı

"KARILAR YEDİLER BİRBİRLERİNİ"

Derici, "Bizden bir önceki nesildeki karılar yediler birbirlerini, 20 senedir ona laf buna laf… Yedi o karılar birbirlerini" gibi sözler sarf eden İrem Derici'ye Seren Serengil çok sert yanıt verdi.

"ÇOK AVAMSIN"

Serengil, "Karılar ne demek, ne avam konuşmalar bunlar. Bu terbiyesizce avam konuşma tarzını değiştirmelisin. Şu senin konuşma üslubunu hayatımda ilk defa izliyorum. Bunu söylerken bile çok utanıyorum. Samimiyet avamlık değildir. Sen daha yüksek yerlere gelebilecekken, ağzını açıp konuştuğun için orada kalacaksın.” cümlelerini kullandı.

Seren Serengil şimdi de İrem Derici'ye taktı

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