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Serenay Aktaş: Sinsice fotoğraf çekmek kötü niyettir

Serenay Aktaş katıldığı film galasında giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle ilgili, "Sinsice tam o açıya geçip fotoğrafı çekmek sadece kötü niyettir." dedi.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 16:16..
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Güzel oyuncu, sinema salonuna girişte yardımcılarından destek alarak frikik vermemek için yoğun bir çaba içine girmişti. Cesur elbisesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Aktaş'ta bir açıklama geldi.

"NE GEREK VAR BUNA"

Güzel oyuncu, "Dün salona koşarken arkadaşıma elbisemin kuyruğunu toparladı. Henüz poz vermemizin üzerinden bir dakika bile geçmeden 'sinsice' tam o açıya geçip fotoğrafı çekmek sadece kötü niyettir. Toplu, tekli üçlü pozumuzu verdik oysa, ne gerek var buna? Zaten pozumu verdim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Serenay Aktaş: Sinsice fotoğraf çekmek kötü niyettir

"KÖTÜ NİYET"

İç çamaşırı giymediği iddiasına ilişkin ise güzel oyuncu şu sözleri dile getirdi: "Ayrıca elbisenin içine önlem amaçlı özel dikim yapıldı. Bel kısmına dikili olduğu için görememeniz çok normal. Sizin söylediğiniz hiçbir şeyi kişisel algılamıyorum canızın sağ olsun ama bu kötü niyet."

Serenay Aktaş: Sinsice fotoğraf çekmek kötü niyettir

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