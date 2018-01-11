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Serenay Sarıkaya Bergen'i canlandıracak

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı yeni projeler çekmek için hazırlık yapıyor.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 11:35..
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Geçen sene başrolünü oynadığı 'İkimizin Yerine' filmi, 1 milyon 373 bin gişe ve 15 milyon hasılat yapan Serenay Sarıkaya, iddialı yeni bir projeyle geri dönüyor.

Serenay Sarıkaya Bergen'i canlandıracak

BERGEN OLACAK

Sarıkaya, geçen haftalarda yaşanmış, çok etkileyici bir hikayeyi beyaz cama aktaracaklarını duyurmuştu. Merak konusu olan bu filmin 'Acıların Kadını' lakaplı Bergen’in hayat hikayesini anlatacağı ortaya çıktı.

EŞİ YÜZÜNE KEZZAP ATMIŞTI

Daha hayata geçmeden büyük ilgi çeken filmin bir kitap uyarlaması olacağı konuşuluyor. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan şarkıcı Bergen, 29 yıllık kısa yaşamına 11 kaset ve 129 şarkı sığdırmıştı. İlginç yaşamı daha önce de filmlere konu olan Bergen, hayatını eşine ve müziğe adamış ancak kıskançlık krizleri bitmeyen eşinin yüzüne kezzap atmasıyla önce gözünü, daha sonra da yine eşinin tabancasından çıkan tek kurşunla hayatını kaybetmişti.

Yürek burkan hayatı filmlere, belgesellere ve kitaplara konu olan Bergen’in, sesi en güzel olan oyuncuların başında gelen Serenay Sarıkaya tarafından canlandırılacağı iddiası sevenleri arasında heyecan yarattı.

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