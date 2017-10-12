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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i evlendirdiler

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’in hayranları, çiftin bir an önce evlenmesini istiyor.

12.10.2017 - 12:03
  1. Haberler
  2. Magazin

Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya hayranları son olarak Photoshop programıyla Kerem Bürsin’e damatlık, Serenay Sarıkaya’ya da gelinlik giydirdi.

HAYRANLARIN TEK HAYALİ

Hayranları yaptıkları bu fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafın altına “İnşallah gerçek olur", “Umarız gerçekte de evlenirler” gibi yorumlar yapıldı.

Kerem Bursin geçen haftalarda 'Serenay'la sürprizi bir gün patlatacağız' demişti. Ancak bunu evlilik için değil aynı projede yer almak istediklerinin altını çizerek söylemişti.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i evlendirdiler

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