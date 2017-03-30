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Serenay Sarıkaya: Olgun kadın imajı bana çok erken geldi

Yeni dizisindeki sevişme sahnesiyle tartışılan Serenay Sarıkaya, bir derginin Nisan ayı kapağı oldu.

30.03.2017 - 08:48
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  2. Magazin

serenay

Yeni iş seçerken titiz davrandığını belirten Serenay Sarıkaya, yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu belirtti. ''En çılgın halinizi nasıl tanımlarsınız?'' sorusunu yanıtlayan Sarıkaya, şunları söyledi:

"OLGUN KADIN İMAJI BANA ÇOK ERKEN GELDİ"

''Erken yaşta ayakları üzerinde duran olgun kadın imajı bana çok erken geldi. Hakikaten çok fazla çılgınlık yaptığımı pek hatırlamıyorum. Bende hep sindirerek ve kontrollü olma isteği vardı. Belki arkadaş çevremde bazen çılgınca şeyler yapıyor olabilirim, ben de tam bilemiyorum."

Serenay Sarıkaya: Olgun kadın imajı bana çok erken geldi


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