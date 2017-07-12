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Şerife Boz'dan 15 Temmuz'da ATM'dekilere çağrı

15 Temmuz'da kamyonla direnen sembol isimlerden Şerife Boz, ekmek kuyruğundakilere vatan çağrısı yaptığını söyledi.

12.07.2017 - 07:22
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Hain darbe girişiminin ilk yıl dönümünde o gece kamyonuyla halkı taşıyan Şerife Boz, Habertürk'ten Kübra Par'a açıklamalarda bulundu.

Boz'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"ATM KUYRUĞUNDAKİLERE AĞLAYARAK SESLENDİM"

15 Temmuz gecesi ne yaşadınız?

"O gece herkes gibi ben de televizyon izliyordum. Eşim dışarıdan gelmiş, namazını kılmış odasına geçmişti. Yanına gidip köprünün çok kalabalık olduğunu söyledim. “Askeri araçlar, tanklar falan var” dedim. O da gerçekten böyle olduğunu görünce ellerini dizine vurup evden gitti. Ben de çarşafımı sırtıma takar takmaz hiç düşünmeden çocuklarımı, torunlarımı alıp sokağa çıktım. Yol çok kalabalıktı. Sokağa çıktığımda ATM’lerin, fırınların önünde sıra vardı. Oradaki insanlara ağlayarak seslendim. O an, o kadar duygu yüklüydüm ki kendimde değildim."

Şerife Boz'dan 15 Temmuz'da ATM'dekilere çağrı

"VATANSIZ YAŞANMAZ"

Darbe olduğunu duyan insanlar genelde evlerinde saklanır, başlarına bir şey gelmesin diye sokağa çıkmazlar. Sizi sokağa çıkmaya iten neydi?

"Vatan sevgisi. Ben vatan âşığı bir insanım. Vatanımı, milletimi, bayrağımı çok seviyorum. Hiç korkmadan cihada gittim. Orada ölebilirdik. Fırının önünde kuyrukta bekleyen insanlara, “Ekmeksiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Ne olur ekmeği boş verin, parayı boş verin, kaç gün yiyeceksiniz?” diye seslendim. Ekmeği en fazla bir hafta yiyebiliriz. Cumhurbaşkanı’mızı çok seviyorum. Onun âşığıyım. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin, ona hayırlı uzun ömürler versin, onu korusun. Onun çağrısına dayanamadım. O saatten sonra evde duramazdım. Mümkün değildi. Evde dursaydım vatanıma hainlik etmiş olurdum. Çünkü halkın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı’na o zulüm yapılmaz. Onu öldürmeye kalktılar. Bizim verdiğimiz paralarla, tankları götürdüler. TBMM’yi bombaladılar, insanları öldürdüler. Rabbim bir daha yaşatmasın."

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