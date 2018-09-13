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Servis şoförlerinin ihale kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'da servis şoförleri arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 13.09.2018 - 15:31..
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Reyhanlı ilçesinde servis şoförü olduğu öğrenilen iki grup arasında, taşıma ihalesi yüzünden tartışma çıktı. Şehir merkezinde karşı karşıya gelen şoförler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada Abdurrahman Derin silahla vurularak hayatını kaybederken, olayda Emre Ç. ve Süleyman D. ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

KAVGAYA KARIŞANLARA GÖZALTI

Polisin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar olayda kullanıldığı tespit edilen silahlarla birlikte gözaltına alındı.

1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Servis şoförlerinin ihale kavgası: 1 ölü 2 yaralı VİDEO


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