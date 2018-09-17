Servisi kaçıran öğrenciyi evine polis bıraktı

Mustafa Kemal Ortaokulu 8'incı sınıf öğrencisi Nurettin Yağız Maradit, okulun ilk gününde servis sürücüsü ile sağlıklı irtibat kuramadığı için servisi kaçırdı.

Nurettin Yağız Maradit (13), okul önünde denetim yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden servis sürücüsünü aramak için telefon istedi.

ANONS YAPILDI, EVİNE BIRAKILDI

Polis, servis sürücüsüne ulaşamayınca, Trafik Şube Müdürü İsmail Caran'a, "Mustafa Kemal Ortaokulu önünde okulun ilk günü olması sebebiyle okul servisini kaçıran öğrenciyi ikametine bırakmak için Kalıcı Konutlar bölgesine geçmek istiyoruz." diye anons yaptı.

İsmail Caran ise polis ekibine öğrencinin evine bırakabileceğini, ancak bundan sonraki süreçte yapılacak denetimlerde hem servis sürücülerinin hem de öğrencilerin uyarılmasını, servis sürücülerinin ise taşıdıkları öğrencilere dikkat etmeleri uyarısı yapılmasını istedi. Polis ekibi daha sonra öğrenciyi evine bıraktı.

"BENİ BEKLEMEDEN GİTMİŞ"

Nurettin Yağız Maradit polislere teşekkür ederek, "Servis şoförünü aradım. Kendisi bana okula doğru gelmemi söyledi. Ancak okulun önünde yoktu ben gittiğim zaman. Beni beklemeden gitmiş. Ben de orada denetim yapan polis ağabeylerden telefon istedim. Sonra sağolsunlar polis ağabeyler beni evime bırakmak için arabalarına aldı. Bu durumda çok öğrenci arkadaşımız var. Onlar için de bu tip uyarılar ve uygulamalar iyi olacaktır" dedi.