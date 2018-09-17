taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.29525
Euro
7.35585
Altın
1198.61
Borsa
94025.28
Gram Altın
243.566

Servisi kaçıran öğrenciyi evine polis bıraktı

Düzce'de, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Nurettin Yağız Maradit okul servisini kaçırınca polisler tarafından evine bırakıldı.

DHA | 17.09.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mustafa Kemal Ortaokulu 8'incı sınıf öğrencisi Nurettin Yağız Maradit, okulun ilk gününde servis sürücüsü ile sağlıklı irtibat kuramadığı için servisi kaçırdı.

Nurettin Yağız Maradit (13), okul önünde denetim yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden servis sürücüsünü aramak için telefon istedi.

Servisi kaçıran öğrenciyi evine polis bıraktı

ANONS YAPILDI, EVİNE BIRAKILDI

Polis, servis sürücüsüne ulaşamayınca, Trafik Şube Müdürü İsmail Caran'a, "Mustafa Kemal Ortaokulu önünde okulun ilk günü olması sebebiyle okul servisini kaçıran öğrenciyi ikametine bırakmak için Kalıcı Konutlar bölgesine geçmek istiyoruz." diye anons yaptı.

İsmail Caran ise polis ekibine öğrencinin evine bırakabileceğini, ancak bundan sonraki süreçte yapılacak denetimlerde hem servis sürücülerinin hem de öğrencilerin uyarılmasını, servis sürücülerinin ise taşıdıkları öğrencilere dikkat etmeleri uyarısı yapılmasını istedi. Polis ekibi daha sonra öğrenciyi evine bıraktı.

"BENİ BEKLEMEDEN GİTMİŞ"

Nurettin Yağız Maradit polislere teşekkür ederek, "Servis şoförünü aradım. Kendisi bana okula doğru gelmemi söyledi. Ancak okulun önünde yoktu ben gittiğim zaman. Beni beklemeden gitmiş. Ben de orada denetim yapan polis ağabeylerden telefon istedim. Sonra sağolsunlar polis ağabeyler beni evime bırakmak için arabalarına aldı. Bu durumda çok öğrenci arkadaşımız var. Onlar için de bu tip uyarılar ve uygulamalar iyi olacaktır" dedi.

Servisi kaçıran öğrenciyi evine polis bıraktı



Servisi kaçıran öğrenciyi evine polis bıraktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

195
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

72
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

193
Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

279
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

95
Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

31
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM