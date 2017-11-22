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Serviste unutulan çocuk şehirler arası yol gitti

İstanbul Bostancı'daki bir anaokulunun öğrencisi, serviste unutuldu. İçinde çocuk olan servis aracı şehirler arası yol yaptı.

22.11.2017 - 12:41
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İstanbul Bostancı'daki evinden anaokuluna bırakmak için okul servisine alınan çocuk okuluna bırakılmadı. Arka sıralardaki koltukta uyuyan çocuğu, servis hostesi de şoförü de farketmedi.

UNUTTUĞU ÇOCUKLA ŞEHİRLER ARASI YOL GİTTİ

Servisi bitirdiğini sanan şoför, okuldan sonraki programına, arkada uyuyan çocuğa rağmen devam etti. Bostancı'dan Gebze'ye giden araç, okul çıkış saatinde tekrar okula geldi.

Serviste unutulan çocuk şehirler arası yol gitti- VİDEO

OKUL YÖNETİMİ ÇOCUĞUN GELMEDİĞİNİ FARKETMEDİ

Durumu farkeden aile, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili şoför, hostes ve okul yöneticisi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açıkama yapan okul yöneticisi Hüseyin Esentürk, okul servislerini değiştirdiklerini belirtirken, çocuğun okula gelmediğini ailesine bildirmemeleriyle ilgili sorulan soruya yanıt vermekten kaçındı.

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