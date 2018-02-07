Seul virüsü ev hamsterların dışkısından bulaşıyor

Hamster cinsi fareleri beslemeyi seven kişiler için uyarı niteliğinde bir bilgi ile karşı karşıyayız. Ne kadar hamster sevenler ve evlerinde besleyenler de olsa bazı virüslere karşı dikkat etmeleri gerekiyor.

HAMSTERLARIN DIŞKISINDAN BULAŞIYOR

Hamsterların kendilerinde geliştirdikleri bir virüs bulunuyor. Bu da Seul virüsü. Genellikle hamster cinsi farelerin dışkılarından bulaşan bir tür rahatsızlıktır ve ABD'de ev farelerinde görülmüştür. İnsanlar bu dışkıları temizlese veya uzaktan kokusunu dahi bile alsa bu virüsü hemen kapabilir.

İLK OLARAK ABD VE KANADA'DA GÖRÜLDÜ

İlk olarak 2016 yılının aralık ayında ABD ve Kanada'da görülen virüs; griple aynı semptomları taşıyor. Grip olan kişilerin nasıl ateşi çıkıyor, başı ağrıyor ve kas ağrısı çekiyorsa, bu virüste de birebir aynı durumlar gözlemleniyor. Bir ara birçok kişide görülen bu rahatsızlık, 2017 Nisan ayından itibaren artık görülmüyor.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

2016 yılında yaşanan bu hastalık, kimsenin ölümüne neden olmadı. Tedavisi mümkün olan bu hastalık, sadece 8 kişiyi hastaneye düşecek kadar da sarstı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Virüsün odadan temizlenmesi için yapılması gereken bazı önemli şeyler var. Örneğin odada temizlik yapılmadan önce oda havalandırılmalı. Hamster'ın dışkısını temizlemek için ise temizlik bezi, lateks ve sentetik kumaşlı eldivenler kullanılmalı. Ayrıca temizlik yapıldıktan sonra da eller güzelce sabunla temizlenmeli.