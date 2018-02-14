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Sevgi seli Mehmetçik'i ağlattı

Zeytin Dalı Harekatı'na giden Türk askeri, dualarla uğurlanıyor.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 09:33..
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Sevgi seli Mehmetçik'i ağlattı

Afrin'de kararlılıkla süren Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere yola çıkan Türk askeri konvoyu, vatandaşların sevgi gösterileriyle moral buluyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaydedilen görüntülerde, dualarla ve Türk bayraklarıyla uğurlanan Mehmetçikler duygusal anlar yaşarken göz yaşlarını tutamıyor.

Sevgi seli Mehmetçik'i ağlattı

Afrin'e giden askerleri ağlatan sevgi seli ViDEO

OPERASYON SÜRÜYOR

Mehmetçikler, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarını düzenlenen hava ve kara operasyonlarıyla her geçen gün biraz daha eritiyor.

Sevgi seli Mehmetçik'i ağlattı

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