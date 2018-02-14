Sevgi seli Mehmetçik'i ağlattı

Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı

Abdülhamid'le ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi açıldı

1 ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü Geçtiğimiz hafta ABD, Deyrizor'a saldıran rejim yanlısı askerlere karşı saldırı gerçekleştirmişti. O saldırıda ölenler arasında, Rusya'nın 40 kişlik paralı askerlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

2 En çarpıcı doğum fotoğrafları Ağrıyla beraber, sevinç, hüzün, buluşma, aşk tüm duyguları bir arada yaşayan kadınların fotoğrafları bunlar.

3 Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü Türk askeri ile ÖSO güçlerinin ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı’ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü.

4 Sabahattin Ali’nin şehirleri Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sabahattin Ali’nin kendi kaleminden anlatımıyla kurgulanan bir Sabahattin Ali sergisine ev sahipliği yapıyor.

5 İstanbul'da PKK operasyonu İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

6 ABD Kongresine sunulan istihbarat raporu Raporda YPG'nin Suriye'de özerk bölge arayışında olduğu ve YPG'nin, PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu belirtiliyor.