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Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi balon satıcıları

Her yıl kapitalist sistemin oyunu tartışmaları içerisinde geçen Sevgililer Günü'nde hakkı verilmesi gerekenler seyyar satıcılar.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 16:27..
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Sevgililer Günü, kimileri için boş para harcama odaklı kapitalist sistemin bir oyunu. Kimileri için eşine, sevgilisine veya aşk beslediği karşı tarafa sevgisini artıracak heyecanı yaratan bir gün.

Aşk acısı yaşayanlar 14 Şubat'ta sokakta gördüğü manzaralardan dolayı dertlenip kederleniyor elbette ama çiftler öncesi ve sonrasıyla büyük bir heyecanla geçiriyor bu günü.

SEYYAR SATICILAR

Tabi tüm şaşanın bir de para kazanma yanı var. Dönemin ihtiyacına göre aldığı ürünleri satan seyyar satıcılar 14 Şubat'ta da son dönemin modası helyum dolu kalpli balonları satmak için sokaklarda.

Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi balon satıcıları

Yukarıdaki fotoğraf karesi günün önemi, mekan ve ışıkla birleşince ayrı bir anlam ortaya çıkarıyor. Edirne'de çekilen karede seyyar satıcı elindeki balonları satıp bugün kendine ekstra gelir elde etmeye çalışıyor.

Uzun ince, uçsuzluğa giden tren yolunda, sevdiğiniz insanla sonsuz bir mutluluk yaşamanız dileğiyle, aşıkların Sevgililer Günü kutlu olsun, para kazanmak isteyenlere de bol kazançlar..

Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi balon satıcıları


Mersin'de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Beşiktaş Meydanı Kültür Park içerisinde yer alan kalp figürleri sevgililerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Sevgililer Günü'nde bölgede çok sayıda seyyar satıcı da balon satmak müşterilerini bekledi.

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