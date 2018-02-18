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Sevgilisini beklerken silahlı saldırıda öldü

Kayseri'den ticari taksiyle Ankara'ya sevgilisini almaya geldiği iddia edilen bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AA | 18.02.2018 - 06:23..
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Kayseri'de yaşayan Savaş Türkmen (22), Ankara'da bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen sevgilisini almak için bir ticari taksiyle 450 lira karşılığında anlaştı.

Türkmen, taksiyle Ankara'nın Mamak ilçesi Çatak Caddesi'ne geldi. Cadde üzerinde bir ev önünde sevgilisini beklemeye başlayan Türkmen, burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan Türkmen ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandı. 22 yaşındaki Türkmen, bir süre sonra vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, çok sayıda boş kovan buldu.

Sevgilisini beklerken silahlı saldırıda öldü

Sevgilisini beklerken silahlı saldırıda öldü VİDEO

SALDIRGAN AYAKKABISINI DÜŞÜRDÜ

Cinayet zanlısının, olayın ardından Türkmen'in sevgilisi ile başka bir kadını da alarak bir otomobille kaçtığı iddia edildi.

Saldırgan, kovalamaca sırasında ayakkabısını da yol kenarında düşürdü.

Türkmen'i Kayseri'den Ankara'ya getiren taksi şoförünün ise olay sırasında paniğe kapılarak aracıyla Çatak Cadde ile Bostancık Cadde kavşağına kadar uzaklaştığı anlaşıldı. Taksi şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, olayın yaşandığı yerin yakınındaki binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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