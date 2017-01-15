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Sevgilisinin adını mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin adını mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

15.01.2017 - 12:22
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SEVGİLİ

Olay, Kum Mahallesi Kum Tabya sokakta meydana geldi. Maden işçisi T.K. sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti.

Ancak rüzgarın şiddetli olması sebebiyle mumları yakamayan T.K., 15 gün önce kiraladığı evine gitti.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN BATTANİYE TUTUŞTU

Evin bir odasına mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazan T.K. fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu. Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi.

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