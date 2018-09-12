Sevgilisinin kocasına yarı çıplak yakalanınca dayak yedi

Ereğli'de, evli ve iki çocuklu Bayram A ile kendisi gibi evli olan Şenay U. arasında duygusal bir ilişki başladı.

Şenay U. geçtiğimiz günlerde sevgilisi Bayram A.'yı, “Eşim sabah erkenden işe gidecek, bana gel.” diyerek eve çağırdı.

Posta'nın haberine göre, sabah saatlerinde sevgilisi Şenay U.'nun evindeyken, yarı çıplak halde kocasına yakalanan Bayram A., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"EŞİM ERKENDEN GİDECEK DEDİ"

“Şenay ile 5-6 aydır arkadaşız. Aramızda duygusal bir ilişki oluştu. Genellikle telefondan görüşürüz. Zamanla birbirimizi sevmeye başladık. O gün köyden Ereğli’ye gidecektim. Akşam Şenay ile telefonda konuştuk. ‘Sabah Ereğli’ye geldiğinde evime gel, eşim erkenden işe gidecek’ dedi. Sabah 07.30 sıralarında beni aradı. Ben de 08.00 sıralarında evine gittim. Şenay kapıyı açtı, ben de eve girdim.





"PANİKLEYİP BANYOYA SAKLANDIM"

Oturdum. Daha sonra evin kapısı çaldı. Panikledim. Banyoya saklandım. Gelen Şenay’ın eşi Soner’di. Konuşmaya başladılar. Ne konuştuklarını duymadım. O sırada banyodan çıkarak evden çıkmaya çalıştım. Bina kapısından çıkarken kapı önünde bekleyen iki şahıs bana saldırmaya başladılar.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, PİŞMANIM"

Kendimi korumaya çalıştım. Soner de evden çıkarak bana vurmaya başladı. 3 kişi beni darbetti. Daha sonra polisler geldi beni kurtardı. Beni darbeden şahıslardan şikâyetçi değilim. Pişmanım."

