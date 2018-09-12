taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.36975
Euro
7.4101
Altın
1204.33
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.746

Sevgilisinin kocasına yarı çıplak yakalanınca dayak yedi

Zonguldak'ta, sevgilisinin kocası tarafından evinde yarı çıplak halde yakalanıp darbedilen Bayram A., ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 13:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ereğli'de, evli ve iki çocuklu Bayram A ile kendisi gibi evli olan Şenay U. arasında duygusal bir ilişki başladı.

Şenay U. geçtiğimiz günlerde sevgilisi Bayram A.'yı, “Eşim sabah erkenden işe gidecek, bana gel.” diyerek eve çağırdı.

Sevgilisinin kocasına yarı çıplak yakalanınca dayak yedi

Posta'nın haberine göre, sabah saatlerinde sevgilisi Şenay U.'nun evindeyken, yarı çıplak halde kocasına yakalanan Bayram A., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"EŞİM ERKENDEN GİDECEK DEDİ"

“Şenay ile 5-6 aydır arkadaşız. Aramızda duygusal bir ilişki oluştu. Genellikle telefondan görüşürüz. Zamanla birbirimizi sevmeye başladık. O gün köyden Ereğli’ye gidecektim. Akşam Şenay ile telefonda konuştuk. ‘Sabah Ereğli’ye geldiğinde evime gel, eşim erkenden işe gidecek’ dedi. Sabah 07.30 sıralarında beni aradı. Ben de 08.00 sıralarında evine gittim. Şenay kapıyı açtı, ben de eve girdim.

Sevgilisinin kocasına yarı çıplak yakalanınca dayak yedi

"PANİKLEYİP BANYOYA SAKLANDIM"

Oturdum. Daha sonra evin kapısı çaldı. Panikledim. Banyoya saklandım. Gelen Şenay’ın eşi Soner’di. Konuşmaya başladılar. Ne konuştuklarını duymadım. O sırada banyodan çıkarak evden çıkmaya çalıştım. Bina kapısından çıkarken kapı önünde bekleyen iki şahıs bana saldırmaya başladılar.

Sevgilisinin kocasına yarı çıplak yakalanınca dayak yedi

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, PİŞMANIM"

Kendimi korumaya çalıştım. Soner de evden çıkarak bana vurmaya başladı. 3 kişi beni darbetti. Daha sonra polisler geldi beni kurtardı. Beni darbeden şahıslardan şikâyetçi değilim. Pişmanım."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

29
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

61
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

24
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM