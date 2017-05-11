Sevmek istediğiniz hayvana nasıl yaklaşmalısınız

Vahşi hayvanlara tabii ki eğitmenler dışında kimse yaklaşamaz ama evcil hayvanları dilediğimiz gibi sevebiliriz.

KEDİLERİ KAFASINDAN VE SIRTINDAN SEVİN

Ancak onlar da aynı insanlar gibi bazı yerlerine dokunulmasından hoşlanmazlar. Mesela, kediler.

Kedilerin asla kuyruğuna, patilerine dokunulmaz. Yani bir kedi sevmek istiyorsanız ilk olarak kafasından sevmeniz gerek. Kafasına ve sırtına dokunulmasından büyük zevk alırlar.

KÖPEKLERİN KUYRUĞUNA ASLA DOKUNMAYIN

Köpekler ise kedilerden biraz farklı. Kuyruğu harici her yerini kolayca sevebilirsiniz, asla kızmazlar.

TAVŞANLARI KULAKLARINDAN SEVİN

Gördüğümüzde direk elimize almak istediğimiz yumuşacık tavşanlar ise, en çok kulaklarının sevilmesinden hoşlanır. Tavşanın da asla ayakları ve karnına dokunulmaz, sinir olurlar.

ÖRDEĞİN SIRTINI SEVİN

Ördekleri ise yalnızca sırtından sıvazlayarak sevin. Özellikle boynundan tutularak kaldırılmasından hiç hoşlanmazlar.

KİRPİYİ SEVMEK BİRAZ CESARET İŞİ

Korku ve panik halinde anında dikenlerini saplarlar. Bu nedenle sevmek biraz cesaret istiyor. Ama yok ben kirpiyi sevmek istiyorum diyorsanız, çok nazik olmak şartıyla dikenlerinden sevin, asla karnına dokunmayın.

ATIN AYAKLARINA ASLA DOKUNMAYIN

Ve son olarak atlar... Herkesin sevdiği asil varlık atların bacakları dışında her yerinden sevebilirsiniz. Özellikle kıllarının fırçalanmasına bayılırlar.