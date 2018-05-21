Seyahat ederken oruç tutanların dikkat etmesi gerekenler

Aybüke SENGİR / [email protected]

Oruç tutup seyahet etmek zorunda kalanlar, orucunu başka bir tarihe erteleyebilirler. Ertelemek istemeyenlerse, bazı noktalara dikkat ederlerse daha kolay bir seyahat geçirmeleri mümkün oluyor.

Birkaç noktaya dikkat ederseniz, hem sağlıklı bir Ramazan geçirmiş hem de seyahat ederken herhangi bir sorun yaşamamış olacaksınız. Seyahat süreniz eğer uzunsa, seyahat sürecinin sıcak ve bunaltıcı geçmemesi için gece yolculuğunu tercih edebilirsiniz.

SAHURU KESİNLİKLE ATLAMAYIN

Seyahate çıkıp oruç tutmak istiyorsanız mutlaka sahura kalkıp, bir şeyler yemelisiniz. Aç karnına oruç tutmak isteyenler bir de seyahat etmeye kalkarsa, istenmeyen sonuçlar doğabilir. Uzun süren iftar süresince bir şey yemeden hareket etmek, enerjiniz ve metabolizmanız açısından imkansız gibi bir şey.

ÇOCUKLARINIZ İÇİN ÖNCEDEN HAZIRLIKLI OLUN

Ayrıca çocukları ile seyahat edecek olanlar, bavulların haricinde bir seyahat çantası hazırlarlarsa iyi olacak. Bunu yaparsanız çocuklarınızın sıkılması ya da acıkması durumunda gereksiz stres yaşamamış olacaksınız.





SAHURDA YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Sahurda yediklerinize dikkat ederseniz ertesi gün seyahat ederken daha sağlıklı ve dinç hissedeceksiniz. Tuz içeren yiyecek ve içeceklerden kaçınırsanız da işiniz kolaylaşacak. Aşırı yağlı ve ağır yemekler tercih edilirse, gün içerisinde sürekli su ihtiyacı duyacağınızdan emin olabilirsiniz.

SIVI TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

İftardan sahura kadarki süreçte mümkün olduğunca gün içerisinde alınamayan sıvının tüketilmesi ve takviyesinin yapılması gerek. Bu yüzden bol bol su tüketin.

İFTARLA SAHUR ARASINA MUTLAKA 1 ÖĞÜN EKLEYİN

Yine daha rahat bir seyahat geçirebilmeniz için, en az 3 ya da 4 öğün tüketmemiz gerekiyor. Ramazanda bu düzeni sürdürebilmek mümkün olmasa da iftar ile sahur arasına mutlaka 1 öğün eklemelisiniz.