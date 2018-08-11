Seyahate 5 yılda 128 milyar harcandı

2013 - 2017 yılları arasında Türkiye'de yaşayanların seyahate 128,8 milyar lira harcama yaptığı tespit edildi. Bu dönemde seyahat öncesi yapılan giyecek, çanta, kamera ve ilaç gibi kişisel hazırlıklara yapılan harcama ise 2 milyar lirayı aştı.

KİŞİSEL HARCAMALARA 2 MİLYAR HARCANDI

Yurt içinde ikamet edenlerin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmalarına göre 2013 - 2017 yılları arasında harcadığı 128,8 milyar lira tutarındaki totaldeki seyahat harcamasının 9,6 milyarını paket turlarına öderken, 119,2 milyar lirasını da kişisel harcamalara ayırdı. Bu dönemde, yurt içi turizm faaliyetleri kapsamında giyecek, çanta, kamera ve ilaç gibi ihtiyaçlar için seyahat öncesi yapılan harcamaların toplam tutarı 2 milyar 96 milyon 297 bin lira oldu.

YILLARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Türkiye'de geçen yıl seyahat öncesi kişisel harcamaların ekonomik büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 45,6 artışla 242 milyon 731 bin lirayı buldu. Bu ürünler için 2013'te 471 milyon 255 bin lira, 2014'te 682 milyon 420 bin lira, 2015'te 533 milyon 203 bin lira, 2016'da 166 milyon 688 bin lira harcama yapılmıştı.

