Seyahatinizde asla denemek istemeyeceğiniz yiyecekler

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Belki Suşi kelimesi karnınızı acıktırmaya yetmez ama bol kıymalı çıtır bir börek karşısında savunmasızsın. İkisini çılgın bir füzyonla birleştirip inanılmazlığı iki katına çıkarmaya var mısın? Akrebin çorbasını, sineğin pizzasını da gördük ya; ölsek de gam 'yemeyiz'.

Seyahatin esnasında gittiğin yerlerde çok da farklı lezzet aramak iyi bir fikir olmayabilir. Müthiş İtalyan dondurmaları, İspanya’nın Paella’sı deyince yüzünüz gülüyor değil mi? Yemek yediğinizde şımaramayacağınız en kötü lezzetler için okumaya devam edin… Aç kalmak bu lezzetleri mideye indirmekten daha iyi bir seçenek mi? İşte böyle bir sorunla karşı karşıyasın. Buranın nesi meşhur? merakının ardından sana verilen tavsiyelerden önce bu yemekleri tanıman lazım.

FİLİPİNLER- BALUT

Listenin ilk sırasında Filipin mutfağından bir yemek bulunuyor. 'Balut' olarak bilinen bu yemek bildiğiniz ördek yumurtasından yapılıyor. Ördek yemişliğiniz vardır belki; tadı inkâr edilemeyecek kadar güzel fakat yumurtası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

SARDUNYA ADASI - CASU MARZU

Casu Marzu İtalya'nın Sardunya adasında meşhur olan bir yemek. Görünüşü kabul edilebilir olsa da içeriğinden bahsedeyim; canlı sinek larvalarıyla dolu fermente bir koyun peyniri olan Casu Marzu, oldukça sert ve aromalı bir tada sahip. Transparan kurtçukların larvaları havada uçabiliyor. Oldukça tuzlu fiyatlara satılan Marzu İtalya'da seçkin restaurantlar da servis ediliyor.

KAMBOÇYA - TARANTULA

Büyük, tüylü bacaklı ve zehirli bir örümcek olan tarantula Kamboçya mutfağında kızartılarak hazırlanıyor. Asıl ilginç olan, tarantulanın tadı ülkede en beğenilen yiyecekler arasında.

KORE- SANNAKJİ

Kore mutfağından bir yemek Sannakji. Pişirmeye bile zahmet görmeden canlı canlı yenen ahtapotlar çeşitli cinste oluyor ve çeşitli soslar ile küçük çubuklara sarılarak (spaghetti usulü) yeniliyor. Daha fazla anlatmaya gerek yok…

TAYLAND- AKREP ÇORBASI

Daha öncede duyduğunuz bir hayvan yemeğine rastlıyoruz; Akrep. O kadar lezzetli gıdalar varken içinde akrep olan bir mönü neden? Asıl ilginç olan insanlar bu yiyeceği denemek için kuyruğa giriyor. Tayland’ın merkezine kurulan tezgahlarda çıtır çıtır akrepler görürsünüz. Bir de bunun çorbasını yapmışlar. Çin'in güneyine ait bu geleneksel çorbada akrep kullanılıyor. Pişirilirken zehri yok edilen çorbayı sadece görmek bile pek çok kişiyi ürkütmeye yetiyor.

ÇİN- FARE ŞARABI

Tahmin edebileceğiniz gibi bu absürt içecek de Uzak Doğu'ya ait. Kore'de bolca tüketilen bir içki türü. Çin'de ve Kore'de sağlık içeceği olarak biliniyor. Denemedim ama benzine benzeyen bir tadı olduğu söyleniyor.

BANKOK- BÖRTÜ BÖCEK

Bankok sokaklarında çekirgeler, cırcır böcekleri, akrepler ve solucanlar satan kişilere rastlamak hiç de sıra dışı bir durum değil. Böcekler protein bakımından zengindirler ve görünen o ki, insanlar bu vitamin deposu böcekleri kıtır kıtır yemekten hiç çekinmiyor.





AMERİKA- BEYİNLİ HAMBURGER

Zamanında ABD ve Güney Amerika'da çokça tüketilen beyinli hamburgerin hala hastaları mevcut. Beyin pişirilip ezilerek hamburger ekmeğinin arasına konuyor. ABD neyi yemeye(beyin) ihtiyacı olduğunu biliyor olsa gerek...





İSKOÇYA- SAKAT AT YAHNİSİ

İskoçların vazgeçemedikleri bir yemek çeşidi olan bu yahni, koyun midesi, beyni dalak ve böbreklerinin haşlanarak çeşitli baharatlarla karıştırılıp püre haline getirilmesi ile yapılıyor. Sakatat yahnisini tüm sene boyunca İskoç marketlerinde, koyun midesi yerine yapay bir kese içinde bulmak mümkün. Mikrodalga için konservesi de var; yersen!

İştahın ne alemde? Bu çılgın yiyeceklerden kaçını denemeye cesaretin var?