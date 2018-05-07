taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.250
USD
4,2617
EURO
5,0814
ALTIN
180,04
PETR
75,9500

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

İster iPhone’unuz olsun ister daha gelişmiş bir DSLR kameranız, belli sahneleri ve nesneleri fotoğraflarken işin kilit noktasını bilmeniz gerek.

Özel Haber | 07.05.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Aybüke SENGİR / [email protected]

Herkes seyahate çıkıyor ama pek azımız anılarını fotoğraf karelerine sığdırırken mükemmel estetiği ve kadrajı yakalayabiliyoruz. Fotoğraf çekerken siz ne kadar rahat hissederseniz ortaya çıkan sonuçların da o kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Makineyi tutarken asla gerilmeyin, lensi gözünüz gibi kullanın ve en doğru an gelene kadar bekleyin. Bu doğuştan gelen bir yetenek değil. İşin püf noktalarına dikkat ederseniz siz de sosyal medyada ses getiren fotoğraflar çekebilirsiniz.

ÇEKİM SAATİNİ DOĞRU AYARLA

Seyahat fotoğrafları için en önemli kural bu. Gün ışığından yararlanabilmek için sabah saatlerini tercih etmelisiniz. Eğer konu güneşin batışı değilse, akşama doğru çekilen fotoğraflarda ışık sorunu yaşayabilirsiniz. Henüz ışık güçlü değilken ve insanlar ortaya çıkmamışken rahat rahat fotoğraf çekebilirsiniz.

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

FARKLI AÇILAR DENE

En güzel kareyi elde edebilmek için sürekli deneyin, bu konuda kendinizi özgür bırakmalısınız. Örneğin çok hoşunuza giden bir çiçeğin fotoğrafını çekerken onu birçok açıdan fotoğraflamalısınız. Yüksek bir binanın fotoğrafını aşağıdan yukarıya doğru çekmekle kalmayıp, deneyebildiğiniz kadar açı denemelisiniz. En iyi kareyi yakalamak için de dizlerinizin üstüne çökerek, kamerayı kollarınızla en havaya kaldırıp, hatta makinayı yere koyarak uzanmaktan çekinmemelisiniz. Unutmayın beklenen fotoğraf çekilecekse, çekilen çile kutsal olmalı!

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

SİMETRİYİ YAKALA

İnsan beyni simetriden hoşlanır. Düz bir çizgiye ya da tam bir yuvarlağa bakarken duyduğunuz haz, bununla ilgili oluyor genelde. Fotoğraf karelerinde geometriyi iyi kullanıp simetrik açılar oluşturursanız ortaya çıkan karelerle çoğu kişinin bayılacağı bir kare yakalayabilirsiniz.

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

POZ VERMEYİN, DOĞAL OLUN

En samimi ve doğal gözüken fotoğraflar poz vermediklerimizdir. Fotoğraf kareleri, hayatımızın bir anını sıkıştırdığımız küçük bölgeler olduğu için o samimiyeti vermeye çalışın. O an ne görüyorsanız ve ne hissediyorsanız onu yansıtın. “Bunu böyle yapmalıyım” bakış açısıyla değil, “Bunu böyle görüyorum” diyerek fotoğrafı çekin. Kısacası kendi gözünüzden vermeye çalışın.

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

KADRAJ VE NETLİK ÇOK ÖNEMLİ

Son zamanda profesyonel fotoğraf makinesi kullananlar azaldı. Telefonların kameraları geliştikçe fotoğraf makinesi de tarihe karışıyor gibi.Telefonla fotoğraf çekerken kameranın çekeceğiniz fotoğrafı netlediğinden emin olmadan deklanşöre basmayın. Bir daha o ana geri dönemeyeceğiniz, güzel bir mekandan flu fotoğraflarla dönmek istemiyorsanız her fotoğraf için bir iki saniye daha bekleyin. Fotoğrafı çekerken Instagram için altta ve üstte yeterince boşluk bıraktığınızdan da emin olun.

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

TEK BAŞINA SEYAHAT EDENLER

Tek başınıza tatile çıktığınızda güzel fotoğraflar elde etmenin yolu, iyi gözlem yapmaktan geçiyor. Tabii selfie çubuğu da bir seçenek ama yüzünüzün ön planda olduğu, büyümüş gözler ve tuhaf ifadeli fotoğraflarla dönme seçeneğinden değil, iddialı fotoğraflardan söz ediyorsak selfie çubuğunu bir kenara bırakın.

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

SİZİ ÇEKECEK BİRİNİ BULUN

Özellikle turla gittiyseniz bir koşturmaca içerisinde kime fotoğraf çektireceğinizi şaşırıyorsunuz. Telefonla tek eliyle fotoğraf çekenlerden uzak durun. Kesinlikle yamuk çekiyordur. Bir turda bir ya da iki kişiyi bulabilirsiniz. Onu bulduğunuzda önce güzel bir yerde onun fotoğrafını siz çekin ve güvenini kazanın, gerisi size güzel fotoğraflar olarak geri dönecektir.

Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yalnız bir seyahat için ipuçları
Hiç tek başınıza çıkacağınız bir yolculuk yapmak istediniz mi? Korkularınızı unutun ve ilk cesur adımlarınızı, bağımsız bir seyahat dünyası için atın.
Doğa tutkunları Van'da
Türkiye’nin kuş cennetlerinden olan Erçek Gölü ile milyonlarca martıya ev sahipliği yapan Adır Adası ve tarihi Akdamar Adası doğa tutkunlarını adeta mest ediyor.
Hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı
Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı.
Lanetli olduğu için popüler olan 5 otel
Eğlence anlayışınız perili oteller ve akşamları garip sesler duymaksa, bu ürkütücü hikayeleri olan tatil yerleri kesinlikle tüylerinizi ürpertecek…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

492
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

279
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

46
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

50
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

87
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

889
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

227