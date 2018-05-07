Seyahatte harika fotoğraf çekebilmeniz için ipuçları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Herkes seyahate çıkıyor ama pek azımız anılarını fotoğraf karelerine sığdırırken mükemmel estetiği ve kadrajı yakalayabiliyoruz. Fotoğraf çekerken siz ne kadar rahat hissederseniz ortaya çıkan sonuçların da o kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Makineyi tutarken asla gerilmeyin, lensi gözünüz gibi kullanın ve en doğru an gelene kadar bekleyin. Bu doğuştan gelen bir yetenek değil. İşin püf noktalarına dikkat ederseniz siz de sosyal medyada ses getiren fotoğraflar çekebilirsiniz.

ÇEKİM SAATİNİ DOĞRU AYARLA

Seyahat fotoğrafları için en önemli kural bu. Gün ışığından yararlanabilmek için sabah saatlerini tercih etmelisiniz. Eğer konu güneşin batışı değilse, akşama doğru çekilen fotoğraflarda ışık sorunu yaşayabilirsiniz. Henüz ışık güçlü değilken ve insanlar ortaya çıkmamışken rahat rahat fotoğraf çekebilirsiniz.

FARKLI AÇILAR DENE

En güzel kareyi elde edebilmek için sürekli deneyin, bu konuda kendinizi özgür bırakmalısınız. Örneğin çok hoşunuza giden bir çiçeğin fotoğrafını çekerken onu birçok açıdan fotoğraflamalısınız. Yüksek bir binanın fotoğrafını aşağıdan yukarıya doğru çekmekle kalmayıp, deneyebildiğiniz kadar açı denemelisiniz. En iyi kareyi yakalamak için de dizlerinizin üstüne çökerek, kamerayı kollarınızla en havaya kaldırıp, hatta makinayı yere koyarak uzanmaktan çekinmemelisiniz. Unutmayın beklenen fotoğraf çekilecekse, çekilen çile kutsal olmalı!

SİMETRİYİ YAKALA

İnsan beyni simetriden hoşlanır. Düz bir çizgiye ya da tam bir yuvarlağa bakarken duyduğunuz haz, bununla ilgili oluyor genelde. Fotoğraf karelerinde geometriyi iyi kullanıp simetrik açılar oluşturursanız ortaya çıkan karelerle çoğu kişinin bayılacağı bir kare yakalayabilirsiniz.

POZ VERMEYİN, DOĞAL OLUN

En samimi ve doğal gözüken fotoğraflar poz vermediklerimizdir. Fotoğraf kareleri, hayatımızın bir anını sıkıştırdığımız küçük bölgeler olduğu için o samimiyeti vermeye çalışın. O an ne görüyorsanız ve ne hissediyorsanız onu yansıtın. “Bunu böyle yapmalıyım” bakış açısıyla değil, “Bunu böyle görüyorum” diyerek fotoğrafı çekin. Kısacası kendi gözünüzden vermeye çalışın.

KADRAJ VE NETLİK ÇOK ÖNEMLİ

Son zamanda profesyonel fotoğraf makinesi kullananlar azaldı. Telefonların kameraları geliştikçe fotoğraf makinesi de tarihe karışıyor gibi.Telefonla fotoğraf çekerken kameranın çekeceğiniz fotoğrafı netlediğinden emin olmadan deklanşöre basmayın. Bir daha o ana geri dönemeyeceğiniz, güzel bir mekandan flu fotoğraflarla dönmek istemiyorsanız her fotoğraf için bir iki saniye daha bekleyin. Fotoğrafı çekerken Instagram için altta ve üstte yeterince boşluk bıraktığınızdan da emin olun.

TEK BAŞINA SEYAHAT EDENLER

Tek başınıza tatile çıktığınızda güzel fotoğraflar elde etmenin yolu, iyi gözlem yapmaktan geçiyor. Tabii selfie çubuğu da bir seçenek ama yüzünüzün ön planda olduğu, büyümüş gözler ve tuhaf ifadeli fotoğraflarla dönme seçeneğinden değil, iddialı fotoğraflardan söz ediyorsak selfie çubuğunu bir kenara bırakın.

SİZİ ÇEKECEK BİRİNİ BULUN

Özellikle turla gittiyseniz bir koşturmaca içerisinde kime fotoğraf çektireceğinizi şaşırıyorsunuz. Telefonla tek eliyle fotoğraf çekenlerden uzak durun. Kesinlikle yamuk çekiyordur. Bir turda bir ya da iki kişiyi bulabilirsiniz. Onu bulduğunuzda önce güzel bir yerde onun fotoğrafını siz çekin ve güvenini kazanın, gerisi size güzel fotoğraflar olarak geri dönecektir.