Seyir halindeyken kalp krizi geçiren motosikletli öldü

Gaziantep Çevre Yolu Akkent Mahallesi yakınlarında, sahur vakti seyir halinde bulunan Serkan Coşkun idaresindeki motosiklet devrildi. Kazada sürücü Serkan Coşkun ile arkasında bulunan Ertuğrul Ö. isimli arkadaşı yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
MOTOSİKLET TÜM ÇABASINA RAĞMEN DEVRİLDİ
Sürücü Coşkun’un kalp krizi geçirdiği belirlenirken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, durumu iyiye giden Ertuğrul Ö.’nün de, Serkan Coşkun’un seyir halindeyken aniden fenalaşması sonucu motosikletin devrildiğini, tüm çabasına rağmen motosikletin devrilmesini önleyemediğini söylediği ileri sürüldü.
Serkan Coşkun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.