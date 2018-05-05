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Seyir halindeyken yanan otobüsten son anda çıktılar

Karaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuları tahliye eden şoförün dikkati, olası bir faciayı önledi.

AA | 05.05.2018 - 07:21..
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Konya'dan Adana istikametine giden Mustafa Totcu (42) yönetimindeki 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden, Karaman-Mersin Karayolu'nun 17'nci kilometresinde alevler yükseldi.

OTOBÜSÜ DURDURUP YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden Totcu, yol kenarında durdurduğu otobüsteki yolcuları tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüsteki yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken yanan otobüsten son anda çıktılar

"GEÇ FARK EDİLSE FELAKET OLABİLİRDİ"

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan karayolu daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Gazetecilere açıklama yapan bazı yolcular, şoförün aniden otobüsü durdurarak inmelerini istediğini belirterek, "Bunun üzerine hemen otobüsten çıktık. Bagajlarımızın bir kısmını alıp uzaklaştık. Otobüste tüm koltuklar doluydu. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Biraz geç fark edilse felaket olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yanan otobüsün yolcuları, bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti.

Seyir halindeyken yanan otobüsten son anda çıktılar

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