Şeyma Subaşı: Dava açmaya karar verdik

Şeyma Subaşı, ailesi ve kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli haberlere hukuki yoldan cevap vereceğini açıkladı.

"İYİ NİYETLİ OLMAK"

Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünde şu mesajı paylaştı: "Normalde hakkımda yapılan, yazılan doğru-yanlış hiç bir şeye cevap vermemenin daha doğru olduğunu düşünmüşümdür. Ama çocuğumuz ve ailemizle ilgili yapılan kötü niyetli yazı ve haberlerin hepsine dava açmaya karar verdik. Neden birbirimizle uğraşmaktan, provoke etmekten bu kadar keyif alıyoruz gerçekten bilmiyorum. (kendimi de katıyorum çünkü kimseye ders vermeye çalışmak gibi bir hadsizlik yapmak istemem) Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke..."