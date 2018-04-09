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Şeyma Subaşı: Dava açmaya karar verdik

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 12:38..
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Şeyma Subaşı, ailesi ve kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli haberlere hukuki yoldan cevap vereceğini açıkladı.

"İYİ NİYETLİ OLMAK"

Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünde şu mesajı paylaştı: "Normalde hakkımda yapılan, yazılan doğru-yanlış hiç bir şeye cevap vermemenin daha doğru olduğunu düşünmüşümdür. Ama çocuğumuz ve ailemizle ilgili yapılan kötü niyetli yazı ve haberlerin hepsine dava açmaya karar verdik. Neden birbirimizle uğraşmaktan, provoke etmekten bu kadar keyif alıyoruz gerçekten bilmiyorum. (kendimi de katıyorum çünkü kimseye ders vermeye çalışmak gibi bir hadsizlik yapmak istemem) Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke..."

Şeyma Subaşı: Dava açmaya karar verdik

Şeyma Subaşı: Dava açmaya karar verdik

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