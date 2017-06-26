taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4961
EURO
3,9205
ALTIN
139,81
PETR
45,5500

Şeyma Subaşı namaz kılmaya vakit bulamıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın ilerleyen günlerde evleneceği sevgilisi ve çocuğunun annesi Şeyma Şubası konuşulacak açıklamalar yaptı.

26.06.2017 - 17:15
  1. Haberler
  2. Magazin
Şeyma Subaşı namaz kılmaya vakit bulamıyor

Türkiye onu ilk olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Var mısın yok musun" programlarından tanıdı. Gündeme oturması ise Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki ve bu ilişkiden olan kızı Melisa'yı dünyaya getirmesi oldu.

Şeyma Subaşı; Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'yla Eylül ayında evlenecek olan, kızı Melisa'nın annesi 1,5 milyon takipçili bir Instagram fenomeni.

Şeyma Subaşı GALERİ

Şubaşı, hakkında bilinmeyenleri Hürriyet'ten Onur Baştürk'e anlattı. İşte o röportajdan öne çıkanlar;

"AİLEM DESTEKLEDİ"

"Hep yanımdalardı. Yani, babam ne yapacaktı bana? Dövecek miydi? Dövse ne olacak? Beni ret mi edecek? Kızıyım, canıyım, kanıyım. Ne yapabilir? Acun ve ablam, babam öğrendikten sonra onunla konuştular. Babamı şey bir kıvama getirdik ve biz devam ettik."

Şeyma Subaşı namaz kılmaya vakit bulamıyor

"SOSYALLİKTEN NAMAZ KILAMIYORUM"

Şeyma Subaşı; "Ben artık devam edemeyeceğim, yeter' dedin mi?" sorusuna ise şöyle cevap veriyor; "Sence kaç kere dedim? Her hafta diyordum! Ama insanlara pek fazla ağlamadım. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor... Hayatta hiçbir zaman “Şu olsun” diye dua etmedim. “Hayırlısıyla” dedim hep. İçten söylüyorum. Yemin ederim. Hayırlısı neyse o olsun dedim. Değilse ben artık başka yola gideyim, onlar mutlu olsun...

"PARAYI HEP HARCARDIM"

Hiç! Fazla para muhakemesi yapan bir kız değilimdir. Acun da hep söyler. Paranın değerini pek bilmiyorum. Banka “account” (hesap) olayını da. Şu an cüzdanımda ne varsa o var. Çanta ve ayakkabı almayı seviyorum. Onlar gelir ve gider. Ama annemlerle de öyleydi. Hep harcardım.

Şeyma Subaşı namaz kılmaya vakit bulamıyor

"ACUN BEY BENİ İÇKİLİ FOTOPĞRAF KOYMA DİYE UYARIYOR"

Subaşı; "Saat dokuz oldu, şimdi fotoğraf koymalıyım' gibi kuralların var mı?" sorusunu; "Sıfır! Neyi beğendiysem o an koyuyorum. Mesela Acun Bey beni şu konuda çok uyarıyor. Aslında uyarıyor demeyeyim ama öyle şeyleri paylaşmamı istemiyor. Dans! Maalesef o işe çok giriyorum. Diyor ki: “Gece kulübü, içki ortamı ve sen orada iyi gözükmüyorsun. İçiyor ya da içmiyor ol, sarhoş ol ya da olma, onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama böyle kareler iyi durmuyor Şeyma. Kaliteli şeyler paylaşıyorsun. Instagram’ını çok seviyorum ama kulüplerden kare koyma." diye cevapladı.

İlginizi Çekebilir
Merve Özbey: Aldatmak hayvanlık sıfatıdır
Aldatmanın adamlık olmadığını söyleyen Merve Özbey, aldatılanın önüne bakması gerektiğini ifade etti.
Tarkan eşinin hamile olmadığını açıkladı
Ünlü şarkıcı Tarkan, eşinin hamile olup olmadığı ile ilgili soruları yanıtsız bırakmadı
Mesut Özil ve Amine sosyal medyadan aşklarını ilan etti
Arsenal'in yıldız futbolcusu Özil, yeni sevgilisiyle ilk kez poz verdi.
Özge Özpirinçci'den takipçisine kilo cevabı
Acilen kilo alması gerektiğini söyleyen takipçisine cevap veren Pirinçci, rol için bu kilonun uygun olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

213
Fenerbahçe'de 4 futbolcu satılacak

Fenerbahçe'de 4 futbolcu satılacak

27
FETÖ iddianamesine girdi: Fetullah Gülen gay mi

FETÖ iddianamesine girdi: Fetullah Gülen gay mi

168
Fikret Orman: Gelsin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırız

Fikret Orman: Gelsin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırız

65
Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

134
Ayrancı'daki kazada 1 çocuk hayatını kaybetti

Ayrancı'daki kazada 1 çocuk hayatını kaybetti

133
Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM