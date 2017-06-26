Şeyma Subaşı namaz kılmaya vakit bulamıyor

Türkiye onu ilk olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Var mısın yok musun" programlarından tanıdı. Gündeme oturması ise Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki ve bu ilişkiden olan kızı Melisa'yı dünyaya getirmesi oldu.

Şeyma Subaşı; Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'yla Eylül ayında evlenecek olan, kızı Melisa'nın annesi 1,5 milyon takipçili bir Instagram fenomeni.

Şeyma Subaşı GALERİ

Şubaşı, hakkında bilinmeyenleri Hürriyet'ten Onur Baştürk'e anlattı. İşte o röportajdan öne çıkanlar;

"AİLEM DESTEKLEDİ"

"Hep yanımdalardı. Yani, babam ne yapacaktı bana? Dövecek miydi? Dövse ne olacak? Beni ret mi edecek? Kızıyım, canıyım, kanıyım. Ne yapabilir? Acun ve ablam, babam öğrendikten sonra onunla konuştular. Babamı şey bir kıvama getirdik ve biz devam ettik."





"SOSYALLİKTEN NAMAZ KILAMIYORUM"

Şeyma Subaşı; "Ben artık devam edemeyeceğim, yeter' dedin mi?" sorusuna ise şöyle cevap veriyor; "Sence kaç kere dedim? Her hafta diyordum! Ama insanlara pek fazla ağlamadım. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor... Hayatta hiçbir zaman “Şu olsun” diye dua etmedim. “Hayırlısıyla” dedim hep. İçten söylüyorum. Yemin ederim. Hayırlısı neyse o olsun dedim. Değilse ben artık başka yola gideyim, onlar mutlu olsun...

"PARAYI HEP HARCARDIM"

Hiç! Fazla para muhakemesi yapan bir kız değilimdir. Acun da hep söyler. Paranın değerini pek bilmiyorum. Banka “account” (hesap) olayını da. Şu an cüzdanımda ne varsa o var. Çanta ve ayakkabı almayı seviyorum. Onlar gelir ve gider. Ama annemlerle de öyleydi. Hep harcardım.





"ACUN BEY BENİ İÇKİLİ FOTOPĞRAF KOYMA DİYE UYARIYOR"

Subaşı; "Saat dokuz oldu, şimdi fotoğraf koymalıyım' gibi kuralların var mı?" sorusunu; "Sıfır! Neyi beğendiysem o an koyuyorum. Mesela Acun Bey beni şu konuda çok uyarıyor. Aslında uyarıyor demeyeyim ama öyle şeyleri paylaşmamı istemiyor. Dans! Maalesef o işe çok giriyorum. Diyor ki: “Gece kulübü, içki ortamı ve sen orada iyi gözükmüyorsun. İçiyor ya da içmiyor ol, sarhoş ol ya da olma, onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama böyle kareler iyi durmuyor Şeyma. Kaliteli şeyler paylaşıyorsun. Instagram’ını çok seviyorum ama kulüplerden kare koyma." diye cevapladı.

